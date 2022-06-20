"طالبان" تعلن الإفراج عن بريطانيين محتجزين في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" أنها أفرجت عن بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان منذ نحو 6 أشهر، وذلك بعد اتفاق بين حكومتي البلدين.

وقال المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "أفرج عن المحتجزين الأحد بعد سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين بريطانيين وطالبان".

وأوضح أن حكومة "طالبان" ألقت القبض على البريطانيين قبل 6 أشهر بسبب "انتهاكهم قوانين وأعراف الشعب الأفغاني"، دون أن يفصح عن تلك القوانين التي انتهكها البريطانيون أو يفصح عن تفاصيل حول سبب احتجازهم.

وأضاف البيان أن جميعهم "تعهدوا باحترام قوانين أفغانستان وقيم وثقافة الشعب الأفغاني وعدم انتهاكها مجددا".

بريطانيا رحبت بالخطوة، وقال مكتب الخارجية البريطانية في بيان، اليوم: "نرحب ونثمن الإفراج من إدارة أفغانستان الحالية عن خمسة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان".

ولم تعلن الحكومة البريطانية هويات المحتجزين، كذلك فعلت حكومة "طالبان"، ولم يعرف بعد ما إذا كان مصور هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بيتر جوفينال، من بينهم، وهو الذي سبق لزوجته، حسينة سيد، أن أعلنت أنه احتجز في 13 ديسمبر الماضي.

كذلك لم ترد أنباء عن مصير مواطن أمريكي احتجزته طالبان أيضا، وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق أنها "تعمل بدأب" للإفراج عنه، ورفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، في حينه، أن يضيف تفاصيل، واكتفى بالإشارة إلى "حساسية الأمر".

المصدر: "أسوشيتد برس"