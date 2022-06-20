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أوكرانيا تنتقد إسرائيل على عدم علاج الجنود الأوكرانيين

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أوكرانيا تنتقد إسرائيل على عدم علاج الجنود الأوكرانيين
Globallookpress
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أطلقت السفارة الأوكرانية في إسرائيل حملة تنتقد فيها السلطات الإسرائيلية على "التأخر المستمر" في تقديم العلاج للجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا في الحرب.

ونشرت السفارة الأوكرانية، على الحسابات الرسمية لها على "تويتر" و"فيسبوك" صورة لجندي أوكراني يدعى ديليل ويبلغ من العمر 19 عاما، فقد إحدى ساقيه في الحرب ويحتاج الآن إلى زراعة طرف صناعي. 

وقالت السفارة: "لا يوجد عذر لتأخير تقديم المساعدة الطبية للجرحى الأوكرانيين. فقد العديد من الأوكرانيين أجزاء من أجسادهم بسبب الهجمات الروسية، وتعتبر إسرائيل خبيرة دولية في مجال الأطراف الاصطناعية، نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تقدم المساعدة لديليل والعديد من الأوكرانيين الآخرين".

وعبر السفير الأوكراني عن خيبة أمله من عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها فيما يتعلق بمعالجة الجرحى، كما أنها لم تنقل الإمداد الكامل بالسترات والخوذات التي وعدت بها.

المصدر: i24 news

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