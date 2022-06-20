صحيفة "زمان" التركية: 57% من الشباب يرفضون التصويت لأردوغان

كشف استطلاع للرأي في تركيا، أن نسبة "الناخبين الجدد" الذين أعربوا عن رفضهم التصويت للرئيس رجب طيب أردوغان، بلغت 57.5%.

واستطلاع الرأي أجرته شركة "يوناليم" التركية، وركز على الميول السياسية للناخبين الجدد، أي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما.

ووجه للمشاركين في الاستطلاع سؤال: "هل ستصوت لرجب طيب أردوغان إن ترشح للانتخابات؟ أجاب 57.5 بالمائة بـ"لن أصوت أبدا"، وظلت نسبة الذين قالوا إنهم سيصوتون عند 19.3٪.

وصرح 51.9٪ من الناخبين الشباب بأنهم سيصوتون لمرشح المعارضة ضد أردوغان.

وسُئل الناخبون الجدد عن تفضيلاتهم في التصويت، كان حزب الشعب الجمهوري الحزب الأول بنسبة 36.9 في المائة، فيما احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الثانية بنسبة 21.2 في المائة.

وبحسب النتائج المعلنة، قال 43.2٪ من الناخبين الجدد إنهم يعتقدون أن "المعارضة ستفوز بالأغلبية البرلمانية".

وجاء "الوضع الاقتصادي" في المرتبة الأولى بين العوامل المؤثرة على السلوك الانتخابي للناخبين الجدد بنسبة 42.5٪.

أما بخصوص النظام الذي يفضله الناخبون الجدد هو النظام البرلماني، وبحسب النتائج المشتركة "نظام حكومة رئاسية أم نظام برلماني؟"، فقد بلغت نسبة الذين أجابوا على "النظام البرلماني" 54.1 بالمائة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية