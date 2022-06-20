السفيرة الألمانية لدى كييف تكشف عن ممر تجريبي لنقل الحبوب الأوكرانية

أعلنت السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا، أنكا فيلدهوسن، عن نية بلادها إطلاق شحنة من الحبوب الأوكرانية عبر وجهة تجريبية بواسطة القطارات.

وقالت فيلدهوسن: "من المستحيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ أوديسا في الفترة الراهنة، لذلك نحن بحاجة إلى العمل على إمكانية التصدير عبر بولندا. تخطط ألمانيا لتسهيل ذلك، ولاسيما بمساعدة السكك الحديد الألمانية. نحن نعمل مع شركائنا الأوكرانيين لتنفيذ اختبار النقل هذا".

وتعمل الدول الأوروبية على فتح ما يسمى بـ"ممرات التضامن" لنقل الحبوب الأوكرانية برا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عام في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي، إن هناك خمسة أو ستة خيارات لتصدير الحبوب الأوكرانية، وعلى سلطات كييف أن تقرر كيفية القيام بذلك بنفسها، دون التركيز على رعاتها من وراء المحيط.

المصدر: نوفوستي