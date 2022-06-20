فيينا تقرّ بوجود مرتزقة نمساويين في أوكرانيا

أقرت وزارة الداخلية النمساوية، لأول مرة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، بانخراط بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا.

ونقلت وكالة АРА عن وزارة الداخلية النمساوية قولها إنه "يوجد حاليا لدى مديرية أمن الدولة والاستخبارات النمساوية معلومات حول عدد صغير مؤكد من الأشخاص الذين ذهبوا إلى منطقة الحرب، ومن المرجح أن يشاركوا بنشاط في القتال".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في 17 يونيو 2022 قائمة كشفت عن وصول 6956 شخصا إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، قتل منهم 1956، وفرّ 1779 آخرون إلى خارج أوكرانيا.

وتضم القائمة أيضا خمسة مقاتلين من النمسا، اثنان منهم قتلا بعمليات خاصة، وعاد واحد إلى وطنه، وظل الاثنان الآخران للقتال.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، أجريت مراقبة جميع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، كما يتم ضمهم إلى قواعد بيانات المسلحين والمدربين.

وفي مايو الماضي، أجبرت وزارة الخارجية النمساوية السفارة الأوكرانية على حذف دعوات تجنيد المرتزقة من موارد الإنترنت الخاصة بالبعثة الدبلوماسية.

وقبل ذلك بشهر، حاولت السفارة الأوكرانية في فيينا على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تجنيد مرتزقة نمساويين للمشاركة في الأعمال العدائية ضد الروس، وهو ما يخالف القانون النمساوي.

المصدر: نوفوستي