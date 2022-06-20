100 ألف بريطاني حصلوا على إذن إقامة في فرنسا في 2021 بعد "بريكست"

كشفت إحصاءات الهجرة الفرنسية، إصدار 100 ألف إذن إقامة للبريطانيين في فرنسا عام 2021، بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وحسب الإحصاءات، حصل 99644 مواطنا بريطانيا على تصريح إقامة العام الماضي في حين عليهم حمل تصريح للإقامة بشكل قانوني في فرنسا منذ الأول من أكتوبر 2021 على خلفية "بريكست".

ولا تزال هذه البيانات "مؤقتة" كما تؤكد وزارة الداخلية بعد نشر إحصاءات الهجرة النهائية، لأنه "بالنظر إلى المهل بين تقديم الطلب وإصدار التصريح فإن بعض الأذون الصادرة خلال العام لم يتم تسجيلها بعد في قاعدة بيانات الإدارة الوطنية لتصاريح الإقامة".

على سبيل المقارنة، أشارت الإدارة إلى العدد النهائي لتصاريح الإقامة الممنوحة لبريطانيين في 2020 هو 7686، ويعد أقل بثلاث عشرة مرة من التصاريح الممنوحة في 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد أرقام الهجرة النهائية زيادة محدودة في تدفق الهجرة العام الماضي بعد أن كان عام 2020 سجل انخفاضا قياسيا في التنقل بسبب جائحة كوفيد-19.

وهكذا تم تسجيل 104381 طلب لجوء أول في فرنسا، بزيادة نسبتها 28%، وهو مستوى يبقى دون المسجل قبل أزمة كوفيد الصحية.

المصدر: "أ ف ب"