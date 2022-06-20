الدنمارك تتهم 3 أشخاص بالتخطيط لهجوم إرهابي

أعلن الادعاء الدنماركي أن 3 أشخاص وجهت إليهم تهمة التخطيط لأعمال إرهابية وحيازة الأسلحة ومواد لصنع القنابل، لاستخدامها في هجمات إرهابية في الدنمارك أو الخارج.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم، وهما رجلان وامرأة في الثلاثينيات من العمر، تماشيا مع القوانين الدنماركية.

وتم القبض عليهم في فبراير 2021 وما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.

وقالت المدعية العامة في كوبنهاغن ليز لوت نيلاس في بيان "نعتقد أن خطط تنفيذ هجمات فشلت لأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم".

وإلى جانب اتهامهم بمحاولة الإرهاب، تم اتهامهم أيضا بتمويل أنشطة إرهابية عن طريق تحويل أموال إلى شخص تابع لتنظيم "داعش".

وفي حالة محاكمتهم وإدانتهم، سيواجهون أحكاما محتملة بالسجن المؤبد، والتي عادة ما تعني في الدنمارك 16 عاما في السجن.

وتحمل المرأة جنسية مزدوجة، وسيسعى الادعاء إلى حرمانها من جنسيتها الدنماركية وطردها من الدنمارك بشكل دائم، كما سيسعى الادعاء إلى ترحيل الرجلين.

هذا، ويواجه الثلاثة محاكمة في هولبيك، على بعد حوالي 50 كيلومترا (31 ميلا) غرب كوبنهاغن، بدءا من 22 أغسطس.

المصدر: أ ب