"نيويورك تايمز" ترجح مقتل شيرين أبو عاقلة برصاص جندي إسرائيلي

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من المرجح أن تكون قتلت برصاص جندي إسرائيلي، مؤكدة عدم وجود مسلحين فلسطينيين بالقرب منها عندما تم إطلاق النار.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الأدلة التي راجعتها أظهرت عدم وجود مسلحين فلسطينيين بالقرب من أبو عاقلة عندما أطلقت عليها النيران، وهو يتناقض مع المزاعم الإسرائيلية بأنه إذا قتلها جندي بالخطأ، فذلك لأنه كان يطلق النار على مسلح فلسطيني.

كما أظهر تحقيق الصحيفة أنه تم إطلاق 16 رصاصة من موقع القوات الإسرائيلية، على عكس المزاعم الإسرائيلية بأن الجندي أطلق خمس رصاصات في اتجاه الصحفيين، مشيرة إلى أنها لم تجد أي دليل على أن الشخص الذي أطلق النار تعرف على أبو عقلة واستهدفها شخصيا.

المصدر: "نيويورك تايمز"