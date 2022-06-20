قديروف: الجيش الروسي حرر المركز السكني توشكوفكا بجمهورية لوغانسك

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن وحدات الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه، تمكنت من تحرير المركز السكني توشكوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وطرد القوات الأوكرانية منه.

وكتب قديروف على قناته في تيليغرام: "أعلن بطل روسيا زاميد شلايف قائد الوحدات المقاتلة في اتجاه لوغانسك، عن تحرير المركز السكني توشكوفكا من الأرواح الشريرة النازية".

ويشار إلى أن توشكوفكا هي إحدى القرى الواقعة في اتجاه ليسيتشانسك، يسمح الاستيلاء عليها لقوات لوغانسك بتطوير هجوم إضافي ضد المدينة.

ويشكل هذا أيضا تهديدا لتطويق الجيش الأوكراني في غورسكي وزولوتي.

المصدر: نوفوستي