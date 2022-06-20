بوريس جونسون يخضع لعملية في مستشفى بلندن

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن الأخير خضع لعملية جراحية في جيوبه الأنفية تحت تأثير التخدير العام.

وقال ماكس بلاين، المتحدث باسم جونسون، إن رئيس الوزراء عاد إلى منزله في 10 داونينغ ستريت ليستريح، مبينا أن العملية أجريت وفق جدول مسبق على أيدي أطباء يعملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة داخل أحد مستشفيات لندن.

وأكد بلاين أن العملية الجراحية لا علاقة لها بإصابة جونسون في وقت سابق بفيروس كورونا.

وحل دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء، محل جونسون أثناء العملية.

ومن المقرر أن يسافر جونسون، 58 عاما، لحضور مؤتمر الكومنولث في رواندا أواخر هذا الأسبوع، كما سيحضر قمتي مجموعة السبع الكبرى وحلف الناتو في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: AP