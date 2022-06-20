العسكريون الأوكرانيون يستأنفون مذكرات الاعتقال الغيابية في محكمة موسكو

استأنف العسكريون الأوكرانيون المعتقلون غيابيا في روسيا لاستخدامهم أساليب حرب غير قانونية، ضد قرارات المحكمة.

وأفادت محكمة باسماني في موسكو: "تلقت المحكمة استئنافات ضد مذكرة الاعتقال الغيابية بحق تاباتشني أ. أس.، وتيتينكو دي. أ.، وميشانتشوك أ. في.، ويانتشينكو أ. في."

وووجهت المحكمة الروسية لهؤلاء الجنود الاتهامات الغيابية بالإبادة الجماعية واستخدام الأساليب المحظورة لإجراء الحرب.

ولم تدقق المحكمة فيما إذا كانت هذه الاستئنافات قدمها المحامون بالتعيين أو بالاتفاق. ونظرا لأن الدستور الروسي يضمن لكل فرد الحق في الدفاع في المحكمة، إذا لم يكن المتهم قادرا على توكيل محام له، فيتم تكليفه بمحامي دفاع ملزم يمثل مصالحه ويقدم شكوى.

المصدر: نوفوستي