بعد نتيجة قياسية بالانتخابات التشريعية..مارين لوبن: لن أتولى رئاسة "التجمع الوطني" في المستقبل

بعد يوم من تحقيق نتيجة قياسية بالانتخابات التشريعية، أعلنت مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي، أنها لن تأخذ زمام المبادرة لترشح نفسها كرئيسة للحزب في المستقبل.

وأوضحت مارين لوبان قائلة: "لن أتولى رئاسة الجبهة الوطنية..سأركز على رئاسة هذه المجموعة الكبيرة جدا (النواب)"، لافتة إلى أنها "فوجئت" بعدد نواب الجبهة الوطنية (89)، والرقم القياسيـ الذي انتخب مساء أمس الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث كانت تأمل في حوالي 60.

وكانت زعيمة "التجمع الوطني" قد تركت رئاسة حزبها في بداية الحملة الرئاسية الأخيرةـ وتم استبدالها بجوردان بارديلا الذي تولى الرئاسة المؤقتة للحزب اليميني.

وأفادت بأن "الكونغرس سيعقد في الخريف للسماح لأعضاء الجبهة الوطنية باختيار زعيمهم المستقبلي".

وحقق حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان، اليمينية، مكاسب ضخمة، حيث سيقوم بإرسال 89 نائبا إلى البرلمان الجديد، مما يجعله أكبر قوة يمينية في البرلمان قبل حزب الجمهوريين اليميني التقليدي.

المصدر: "TF1"