وزيرة الخارجية الألمانية تحث على منح صفة "مرشح" لأوكرانيا ومولدوفا

حثت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على منح كييف وكيشيناو صفة "مرشحين" لعضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال حديثها للصحفيين في لوكسمبورغ، حيث قالت بيربوك إن على دول الاتحاد الأوروبي استغلال "اللحظة التاريخية"، ومنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، 17 يونيو، بمنح هاتين الدولتين وضع الدول المرشحة مع استيفاء عدد من الشروط المسبقة لبدء مفاوضات الانضمام.

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ولم توص المفوضية بعد بمنح جورجيا هذا الوضع، وسوف يتخذ القرار الرسمي بشأن منح أو رفض وضع المرشحين لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و24 يونيو، مع مراعاة توصية المفوضية الأوروبية.

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: "إننا نواجه لحظة تاريخية، وأعتقد أنه يجب أن يكون الجميع على دراية بالمسؤولية الخاصة لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هذه الأيام... أنا مقتنعة بأننا الآن نتحمل مسؤولية ليس فقط أن نوضح لأوكرانيا أنها تنتمي إلى أوروبا، وأننا ممتنون لها لحماية القيم الأوروبية، بل وأيضا أن نقبلها في دائرتنا الأوروبية... الأمر نفسه، من وجهة نظري، ينطبق على مولدوفا".

وتابعت الوزيرة بأنه "من المثير للسخرية تماما" في الوقت الراهن لمناقشة ما إذا كانت أوكرانيا أو مولدوفا قد أنهوا "واجباتهم المنزلية" في صورة المتطلبات التي تنطبق على المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقالت: "نحن في المرحلة التي نحتاج فيها إلى اتخاذ قرار".

المصدر: نوفوستي