صواريخ إيلون ماسك في خدمة الجيش الأمريكي

ذكر المدير العام لهيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن البنتاغون يدرس استخدام صواريخ "سبيس إكس" لنقل "قوات الرد السريع" في الحالات الطارئة.

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وأشار إلى أن صحيفة "The Intercept" نقلت ذلك عن وثائق للبنتاغون، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في استخدام هذا النوع من الصواريخ في نقل قوات الرد السريع إلى موقع تصعيد مفاجئ، مثل الهجوم على سفارة أمريكية، كما حدث في مدينة بنغازي بليبيا في عام 2012.

ولفت روغوزين إلى وجود طريقة أخرى لاستخدام صواريخ إيلون ماسك في أغراض عسكرية، وهي نقل البضائع العسكرية عبر الفضاء، مثل أنظمة النشر السريع الخاصة بالقواعد الجوية ومعدات النقل والمعدات الأرضية والمخابئ وغيرها من متطلبات العمليات الهجومية التي يمكن إسقاطها في أي مكان على الكوكب فبل إنزال القوات الأمريكية.

علاوة على ذلك، تشير ذات الصحيفة إلى أن أقمار شركة "سبيس إكس"، تستخدم عمليا بنشاط في تنظيم الاتصالات العسكرية، ولا سيما في أوكرانيا.

المصدر: تلغرام