لحظات تحبس الأنفاس.. اشتعال النيران في محرك طائرة بالهند (فيديو)

أفاد مسؤولون في الهند بأن أكثر من 185 شخصا حبسوا أنفاسهم خلال رحلتهم على متن طائرة متجهة إلى دلهي، حيث اشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها.

إقرأ المزيد

وأقلعت طائرة "Spice Jet" برحلتها، في حين بدأت الإدارة المحلية في تلقي مكالمات بعد ذلك بوقت قصير تفيد بأنها اشتعلت فيها النيران، وفقا لما قاله قاضي مقاطعة باتنا، شاندراشيخار سينغ.

وأضاف: "بدأ العديد من الناس، ومعظمهم من سكان محلية فولواري شريف المجاورة، في إجراء مكالمات محمومة عند مشاهدة الطائرة وهي تحترق..الحمد لله جميع الركاب الـ185 بخير".

هذا وأوضح مدير مطار جايبراكاش نارايان الدولي، أنشال براكاش، أنه "تم اتخاذ الترتيبات لسفر الركاب المتضررين إلى وجهتهم على متن طائرة بديلة".

وقالت "Spice Jet" في بيان: "عند الإقلاع، وأثناء الدوران اشتبه طاقم قمرة القيادة في اصطدام طائر بالمحرك 01..وكإجراء احترازي، أطفأ القبطان المحرك وقرر العودة إلى باتنا..هبطت الطائرة بسلام في باتنا ونزل الركاب بسلام، وأظهر فحص ما بعد الرحلة إصابة طائر، مع تلف ثلاث شفرات للمروحة".

المصدر: "إنديا تريبون"