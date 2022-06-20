إحدهما مرتبطة بإيران.. إسرائيل تطلق فرضيتين تفسران إطلاق صافرات الإنذار الأخير

وضعت السلطات الإسرائيلية فرضيتين لحادث انطلاق صافرات الإنذار يوم الأحد في القدس وإيلات، أرجعته إحداهما إلى "إنذار كاذب بوجود هجوم سيبراني إيراني على المدينتين".

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وفيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن تفعيل صافرات الإنذار يوم الأحد في القدس وإيلات، كان بسبب إنذار كاذب بوجود هجوم سيبراني إيراني على المدينتين، اشتبهت المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني في أن "هجوما إلكترونيا كان وراء عطل في النظام"، وهو الأمر الذي قيل إن اللجنة أكدته بعد وقت قصير من نشر التقرير الأولي.

وذكرت إذاعة الجيش أن السلطات المختصة أصدرت لها تعليمات باتخاذ إجراءات وقائية ضد التهديدات، في حين أن نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وعضو الكنيست يائير غولان عن حزب"ميرتس"، شدد على أن "إسرائيل تستعد لمحاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إلكترونية"، مشيرا في هذا السياق إلى أنه "لم يتم اختراق نظام الانذار لكنه مقلق للغاية"، وشدد على أنه "إذا كان هناك خرق، فيجب إغلاقه على الفور".

وكان سمع دوي صفارات الإنذار لقرابة الساعة يوم الأحد في القدس، وفي إيلات في الجنوب، بسبب ما وصف بأنه خلل في نظام الإنذار، "على الرغم من أن السبب لا يزال مجهولا".

المصدر: i24NEWS