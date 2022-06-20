وارسو تعارض وجود حراسة إسرائيلية لمرافقة الزائرين لمتحف أوشفيتز

قال نائب وزير الخارجية البولندي مارتشين بشيداتش، في حديث اليوم، إن بلاده تعارض قيام حراس مسلحين بمرافقة جولات الشباب الإسرائيلي خلال زيارة متحف أوشفيتز النازي.

في وقت سابق، قام المتحف الموجود في أراضي معسكر الاعتقال النازي السابق أوشفيتز بيركيناو الواقع على مشارف مدينة أوشفيتز البولندية، بتنظيم جولات زيارة للشباب الإسرائيلي. ورافق كل مجموعة حراس مسلحون من إسرائيل.

وأضاف نائب الوزير: "هذه الزيارات توقفت خلال الوباء ولم تستأنف في هذه المرحلة. نعتقد أنه يجب تسوية الموضوع ضمن اتفاقية بين بولندا وإسرائيل".

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وتطرق نائب الوزير، إلى ضرورة وجود ضابط يحمل سلاحا ناريا وذخيرة حية مع كل رحلة، والذي من المفترض أن يحمي المجموعة من الأخطار التي تهددهم في بولندا.

وأعرب بشيداتش، عن ثقته بأن بولندا بلد آمن بما فيه الكفاية، وليس هناك حاجة لحماية كل رحلة إسرائيلية إلى أوشفيتز.

وقال: "يمكن طبعا تبرير ذلك في بعض الحالات المحددة، لكن بولندا ليست بلدا خطيرا لدرجة أنه يجب أن يحرس كل مجموعة ضابط مسلح. ونعتقد أنه ينبغي تسوية هذا بطريقة حضارية، وفي حالات محددة - سيتم إعطاء هذه الموافقة".

وأشار إلى أنه قد "يظهر بين الشباب الإسرائيلي اعتقاد حول بولندا كدولة غير آمنة، وهناك أصوات تزعم بأنها دولة معادية للسامية. نود أن تتاح للشباب الإسرائيلي أيضا فرصة الاتصال بالشباب البولنديين".

المصدر: نوفوستي