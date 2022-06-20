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إستونيا تعلن مناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

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إستونيا تعلن مناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
Globallookpress Frank Hoermann / SVEN SIMON
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الخارجية الإستونية عن مناقشة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا.

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جاء ذلك على لسان القائم بأعمال وزير الخارجية الإستوني، أندريس سوت، حيث قال قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه من المقرر مناقشة الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك مزيد من الإجراءات في قطاع الطاقة.

وتابع سوت، متحدثا عن جدول أعمال الاجتماع الوزاري: "يجب أن نستمر في زيادة التأثير على روسيا ودعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والعسكرية. وللقيام بذلك، يتعين علينا بالطبع العمل على الحزمة السابعة من العقوبات، والتي يجب أن تشمل كذلك الطاقة، ما سيؤثر على نحو إيجابي على تنويع مصادر الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي

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