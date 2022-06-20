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قتلى وجرحى بتفجير سيارة في شرق أفغانستان

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قتلى وجرحى بتفجير سيارة في شرق أفغانستان
AP
عنصر من قوات "طالبان" (صورة أرشيفية)
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تعرضت سيارة تقل مدنيين للتفجير في منطقة غني خيل في ولاية ننكرهار بشرق أفغانستان صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 وقالت وكالة "بختار" الوطنية إن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير معروفا، مضيفة أن مسؤولين أمنيين محليين وصلوا إلى المنطقة وبدأوا بالتحقيق في الحادث.

وذكرت مصادر صحفية في وقت لاحق أن قرابة الساعة التاسعة صباح اليوم لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق استهدفت سيارة تابعة لـ"طالبان" في شيرغار بازار بمنطقة شينواري بشرق ولاية ننكرهار.

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يأتي ذلك بعد مقتل أربعة أشخاص بتفجير وقع أمس الأحد في العاصمة كابل، ومقتل شخصين بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على معبد للسيخ في كابل السبت.

المصدر: وسائل إعلام أفغانية

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