أردوغان عن اللاجئين في اليونان: يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل

وجه الرئيس التركي انتقادات لليونان لجهة طريقة تعامل أجهزة أمنها مع اللاجئين، مشيرا إلى أن هؤلاء "يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل على يد قوات الأمن اليونانية".

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وقال رجب طيب أردوغان في رسالة مصورة وجهها إلى المؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة المنعقد في إسطنبول، إن تركيا "تشهد كل يوم تقريبا، مأساة اللاجئين الذين يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل على يد قوات الأمن اليونانية".

وشدد الرئيس التركي على أن الدول المجاورة لمناطق الأزمات مثل تركيا، هي من يتحمل العبء الحقيقي في قضية الهجرة واللاجئين وليس المجتمعات المتقدمة.

ووصف أردوغان من قال إنهم "يستغلون بضع مئات من اللاجئين إلى بلادهم لأغراض الترويج والدعاية"، بأنهم "لا يتحملون أي مسؤولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة".

المصدر: الأناضول