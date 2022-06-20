"طالبان" توزع الإمدادات على مسلحيها عبر مروحية في مناطق من مقاطعة بنجشير (فيديو)

نشر الصحفي الأفغاني عبد الحق عمري، مقطع فيديو يوثق إمدادات حركة "طالبان" الجوية لمسلحين في مقاطعة بنجشير شمالي أفغانستان.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الصحفي مقطع فيديو يظهر قيام مروحية برمي الإمدادات الجوية للمسلحين، معلقا بالقول: "وصلت الحرب إلى أفغانستان..تقوم "طالبان" بتزويد أجزاء من بنجشير بالإمدادات الجوية".

جګړه د افغانستان په برخه رسیدلې ده .

طالبانو د پنجشېر د ځینو سیمو ته هوايي اکمالات کوي. pic.twitter.com/0KVy2m9i8L — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) June 19, 2022

وفي منتصف الشهر الماضي، غادر مدنيون وادي بنجشير في أفغانستان بأعداد كبيرة، هربا من المعارك بين "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" المعارضة المسلحة، على ما ذكر سكان السبت.

وأعلنت "جبهة المقاومة الوطنية" بأفغانستان، بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم التاريخي أحمد شاه مسعود، في 7 مايو، أنها بدأت هجوما كبيرا على "طالبان" في عدد من ولايات شمال أفغانستان بينها إقليم بنجشير، (80 كلم شمال كابل).

كما اندلعت الاشتباكات بين "جبهة المقاومة الوطنية" و"طالبان" وتحدث كل منهما عن مقتل العشرات في صفوف الطرف الآخر، وهي حصيلة يتعذر تأكيدها من مصدر مستقل في هذا الوادي الذي يصعب الوصول إليه.

المصدر: RT + "أ ف ب"