إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بمرتكب جريمة الطعن في مرقد الإمام الرضا

أعلن غلام علي صادقي، رئيس مجلس القضاء بمحافظة خراسان الواقعة شمال شرق ايران، أن حكم الإعدام نفذ صباح اليوم الاثنين بحق مرتكب جريمة القتل "الإرهابية" بمرقد الإمام الرضا في مشهد.





إقرأ المزيد

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن صادقي قوله في تصريح فجر الاثنين أن حكم الإعدام ضد عبد اللطيف مرادي، المدان بتهمة "المحاربة" نُفذ صباح يوم الاثنين في سجن "وكيل آباد" في مشهد بحضور مواطنين ومسؤولين.

وأشار إلى أن المدان أقدم على عمل "إرهابي عبر الهجوم (بسكين) على 3 من طلاب العلوم الدينية في وسط حرم الإمام الرضا.. في 5 أبريل الماضي، حيث أسفر الهجوم عن استشهاد اثنين وإصابة الثالث بعاهة مستديمة".

وأفاد رئيس مجلس القضاء بمحافظة خراسان بأنه "بعد إتمام التحقيقات الواسعة أمنيا وقضائيا تم تشكيل وبصورة خاصة القضية بإحدى شعب النيابة العامة في مشهد، وقد وجهت للمدان عبد اللطيف مرادي تهمة المحاربة عبر إشهار السلاح بقصد إزهاق النفس وإيجاد الرعب والذعر المفضي الى شيوع انعدام الأمن في الحرم وخارجه".

وأوضح صادقي أن الجلسة العلنية لمحاكمة المدان التأمت بحضور ذوي القتيلين، في حين جرى نتداب محام للمدان خلال الجلسة.

وصرّح بأنه "بعد اتمام عملية المتابعة القضائية من قبل المحكمة وتدارس مذكرة الاتهام الصادرة بحق المتهم وصدور الحكم ( الإعدام) من قبل الشعبة الأولى بمحكمة الثورة الاسلامية في مشهد، تم إحالة ملف القضية إلى الشعبة التاسعة بديوان القضاء الأعلى والتي بدورها صادقت على الحكم الابتدائي، وأُرسل الحكم النهائي الى نيابة خراسان الرضوية للتنفيذ".

المصدر: العالم