اعتماد الكشوف في أكبر حركة ترقيات بتاريخ الجيش الكويتي

في سابقة تاريخية، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن اعتماد كشوف الترقية لضباط الصف والأفراد، التي شملت 2500 عسكري من مختلف الرتب، استكمالا لحركة ترقيات الضباط.

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وفي بيان لها، أوضحت رئاسة الأركان أن "ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، التي تعكس مدى ما يتمتع به منتسبو الجيش الكويتي من مكانة وما يحظون به من رعاية واهتمام مباشرين من لدن أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد".

كما أكد بيان "الأركان" أن ذلك "يأتي أيضا بناء على تعليمات الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ومتابعة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح".

المصدر: "القبس"