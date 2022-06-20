تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /20.06.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9jh
يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
- بالفيديو.. قوات دونيتسك تدمر مواقع إطلاق النار في منطقة آفدييفكا الصناعية
- جمهورية لوغانسك: تحرير قرية توشكوفكا في ضواحي سيفيرودونيتسك
- المروحيات الروسية تستخدم في أوكرانيا صواريخ "جو- أرض" جديدة فائقة الدقة
- جمهورية دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف أوكراني
- قصف قرية سوزيمكا في مقاطعة بريانسك من جانب أوكرانيا
- أستراليا ترسل أولى ناقلات الجنود المدرعة إلى أوكرانيا
- مقتل مدني وإصابة اثنين بقصف أوكراني لمدينة ماكيفكا في ضواحي دونيتسك
- لوغانسك: القوات الأوكرانية أطلقت صاروخا باليستيا على بلدة خروشيا
- قديروف يعلن استسلام مجموعة جديدة من العسكريين الأوكرانيين
- وسائل إعلام: تصفية قائد كتيبة "كارباتسكايا سيتش" النازية قرب خاركوف
- القوات الروسية تقضي على سرية مرتزقة جورجيين شرق أوكرانيا
- تهم بجرائم الحرب تلاحق عسكريين أوكرانيين.. ولجنة التحقيقات الروسية تحرك قضايا ضدهم
- قديروف يعلن تحرير بلدة ميتلكينو في لوغانسك
- أسير أوكراني يتحدث حول المباشرة ببناء قاعدة للناتو بمطار سيفيرودونتسك
...............................................................
تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها
- نائب المستشار الألماني يتحدث عن "ليّ الذراع" في مجال الغاز مع روسيا
- الخارجية الصينية تفضح الدور الأمريكي ضد روسيا في أوكرانيا برسم كاريكاتوري (صورة)
- سيناتورة روسية: بريطانيا تريد إنشاء إمبراطورية في أوروبا
- خامنئي: الأزمة الأوكرانية ناجمة عن مخطط الغربيين لتوسيع الناتو
- الخزانة الأمريكية تقرّ بأن الرغبة في "معاقبة روسيا" لها عواقبها على واشنطن
- لافروف: واشنطن لن تجبرنا على الامتثال لقواعدها بإمداد كييف بالسلاح
- ستولتنبرغ: روسيا تهديد أمني للناتو في عقيدة الحلف الجديدة
- قديروف: الإعلام الأوكراني يتجاهل نجاحات القوات الروسية إرضاء للغرب
- ألمانيا تنوي الحد من استخدام الغاز لإنتاج الكهرباء
- هنغاريا: روسيا تسلم لنا الغاز وفقا للعقد
- برلمان أوكرانيا يصادق على فسخ اتفاقيات مع روسيا ورابطة الدول المستقلة