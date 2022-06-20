صحيفة تنقل عن وزير الزراعة التركي تصريحات عن الاستعانة برعاة أفغان وعن خطر التحول إلى مجتمع "الميم"

ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو هاجم حزب الشعب الجمهوري المعارض، واتهم ممثليه بتلقي تعليمات من سفراء أجانب.

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ونقلت الصحيفة عن صويلو إشارته إلى أن هؤلاء يريدون مسخ هوية الاتراك وتحويلهم إلى مجتمع "الميم".

ونسب إلى وزير الزراعة التركي قوله أمام مؤتمر استشاري نظمه حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة غازي عنتاب الشهر الجاري: "إنهم يدبرون مكيدة جديدة. كيليجدار أوغلو أعلن الأسبوع الماضي أنهم سيغيرون قانون مكافحة الإرهاب. يريد أن يقيد الدولة في محاربتها الإرهاب. يريد العودة إلى الأيام الخوالي. لا تتساءلوا عمن أعطى التعليمات لهؤلاء الذين يذهبون علانية للسفراء الاجانب ويتلقون التعليمات منهم. سيجعلونا بلا هوية ويحولونا إلى مجتمع الميم".

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من جهة ثانية، دافع صويلو في المناسبة ذاتها عن منح الجنسية التركية للأجانب واستقبال بلاده للمهاجرين، دافعا في السياق بتصور للنهوض بالزراعة في تركيا.

وذكر الوزير في هذا السياق أن نحو 210 آلاف سوري حصلوا على الجنسية التركية خلال 11 عاما. وللمقارنة أشار إلى أن ألمانيا منحت خلال المدة ذاتها جنسيتها إلى مليون و250 ألف أجنبي.

ودعا إلى الاستعانة برعاة من أفغانستان للنهوض بقطاع الزراعة في تركيا، وتطرق إلى تداعيات مثل هذه الخطوات بقوله: "بالتأكيد قد يسفر الأمر عن بعض المشكلات. هل يسهم هؤلاء باقتصاد البلاد أم لا؟ نعم يسهمون. دعونا نفسح المجال للرعاة الأفغان وسنرى جميعا كيف سيصبح قطاع الزراعة داخل تركيا. لا مغزى من هذا العداء. 506 ألف سوري عادوا إلى سوريا طواعية. عادوا إلى المناطق الآمنة التي شكلناها".

المصدر: زمان