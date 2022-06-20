تلفزيون أمريكي: الولايات المتحدة قلقة من تدخل روسيا "الافتراضي في انتخابات الخريف القادم

أفادت قناة "CNN" بأن واشنطن قلقة من احتمال تدخل القراصنة الروس في الانتخابات التي ستجري في الولايات المتحدة في الخريف القادم، لكنها تعترف بأن هذا السيناريو يحمل طابعا "افتراضيا".

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ونقلت القناة عن 5 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين رفض بعضهم الكشف عن هويته، أن روسيا ردا على الأعمال الغربية فيما يخص النزاع في أوكرانيا، قد تنفذ هجوما سيبرانيا بسيطا بشكل ظاهري سيزيد عدم الثقة بالنظام الانتخابي الموجودة بالفعل بين بعض الناخبين وسيؤدي إلى تعميق الخلافات الموجودة في المجتمع الأمريكي.

وقالت القناة: "أشار خمسة مسؤولين حاليين وسابقين أمريكيين خلال مقابلاتهم مع "CNN" إلى أن هذا السيناريو لا يزال افتراضيا".

ونقلت عن نيكول تيسديل التي كانت تحتل قبل أبريل الماضي منصب مدير الشؤون التشريعية في مجلس الأمن القومي وقبل ذلك كانت تقوم بحل مسائل الحماية السيبرانية والاستخبارات في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي: "إذا وقع شيء من هذا النوع، فسيثير الفوضى والهوس، وسيبدأ الناس يعتقدون أن كل الانتخابات غير محمية تماما".

ويرى هؤلاء الخبراء أن القراصنة الروس قد يقتحمون أحد الأنظمة المحلية العديدة لتسجيل الناخبين وأن يتأكدوا من أن السلطات الأمريكية لاحظت هجومهم السيبراني. ويسمح مثل هذا السيناريو بأن يتم فيما بعد في شبكات التواصل الاجتماعي تشجيع المناقشة حول قضايا النظام الانتخابي مع الضخ العاطفي للناخبين.

وسيتعين على الأمريكيين في الخريف القادم أن ينتخبوا نوابا جددا في مجلس النواب وجزء من مجلس الشيوخ وكذلك محافظين لعدد من الولايات الأمريكية. وتتوقع المعارضة الجمهورية أثناء هذه الانتخابات الانتقام من الحزب الديمقراطي لهزيمتها في عام 2020.

وترفض موسكو رفضا قاطعا كل مزاعم واشنطن بأن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الأمريكية. ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، سابقا، مثل هذه الاتهامات بجنون العظمة وليس لها علاقة بالواقع. وقال: لقد رفضنا هذا مرارا وتكرارا بشكل قاطع. نحن نصر على عدم وجود تدخل ولا تدخل".

المصدر: نوفوستي