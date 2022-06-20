أستراليا ترسل أولى ناقلات الجنود المدرعة إلى أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع في أستراليا، إنها أرسلت إلى أوكرانيا أول أربع ناقلات جند مدرعة من طراز M113AS4، من أصل 14 قطعة من هذا النوع.

وأضافت الوزارة في بيانها: "أول أربع ناقلات جنود مدرعة من طراز M113AS4، غادرت قاعدة القوات الجوية الملكية في أمبرلي الأسبوع الماضي، في طريقها إلى أوكرانيا. تم تحميل هذه المركبات الأربع على متن طائرة أوكرانية من طراز An-124، وهي الدفعة الأولى من 14 ناقلة جند مصفحة من طراز M113AS4 سترسلها أستراليا إلى أوكرانيا".

ويشار إلى أن حزمة المساعدات الأسترالية لأوكرانيا تشمل دعما قيمته أكثر من 285 مليون دولار أسترالي (حوالي 198 مليون دولار أمريكي).

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وهي تشمل ناقلات جند مدرعة من طراز بوشماستر، ومدافع هاوتزر M777، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخيرة، ومركبات جوية بدون طيار. وتجهيزات شخصية للأفراد.

المصدر: نوفوستي