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كوليبا: سنواصل محاربة روسيا حتى لو بـ "المجارف"

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كوليبا: سنواصل محاربة روسيا حتى لو بـ
AP
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا بأن أوكرانيا ستواصل مواجهة روسيا في حال وقف إمدادات الأسلحة الغربية وستحارب باستخدام "المجارف".

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وقال كوليبا لقناة "ARD": "إذا لم تكن لدينا أسلحة، سنحارب باستخدام المجارف، لكننا سنواصل المقاومة".

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوفر لديها كمية أقل من الأسلحة مما هو موجود في روسيا وخاصة في حال مقارنة احتياطات القذائف المدفعية.

وأوضح: "كلما أسرعتم في إرسال الأسلحة، زادت المساعدة لنا".

المصدر: نوفوستي

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