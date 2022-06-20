تركيا.. حبس عسكري متقاعد في قضية اغتيال عمرها 20 سنة

قضت محكمة مختصة في تركيا بحبس أحد المشتبه بهم الأربعة في اغتيال عضو هيئة التدريس بجامعة أنقرة البروفيسور نجيب حبلميتوغلو، في قضية عمرها 20 سنة.

وقتل البروفيسور أمام منزله في العام الذي تسلم فيه حزب العدالة والتنمية الحكم، قبل حوالي 20 عاما.

وتضمنت قائمة المشتبه بهم الرائد المتقاعد فكرت أكماك، والنقيب المتقاعد أحمد تركان مومكوغلو، والضابط المتقاعد كامل متين وميميش أيتكين.

وأحيل المشتبه بهم الأربعة إلى المحكمة وسط مطالبات من النائب العام بحبس أحمد تركان مومكوغلو وإخضاع كل من ميميش أيتكين وكامل متين للرقابة القضائية.

وبدورها قضت المحكمة المناوبة بحبس أحمد تركان مومكوغلو وإخلاء سبيل كل من ميميش أيتكين وكامل متين، مع إخضاعهما للرقابة القضائية.

ونشر البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب شامل طيار، تغريدة على "تويتر" مثيرة للجدل، حيث ذكر أن أحمد تركان مومكوغلو ظل يخدم في المخابرات لحين اعتقاله، مفيدا بأن اللواء المتقاعد الهارب خارج البلاد، ليفنت جوكتاش، كان مرشحا لمنصب أمين عام المخابرات التركية خلال السنوات الماضية.

هذا، وقالت صحيفة "زمان" التركية إنه وفي 27 يناير 2022 أعادت المخابرات التركية نوري جوكهان بوزكر من أوكرانيا إلى تركيا، وأحد المشتبه بهم في قضية اغتيال نجيب حبلميتوغلو التي وقعت في ديسمبر 2002.

وفي 8 فبراير تم حبس بوزكر بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي" و"القتل العمد".

وفي 3 فبراير تم اعتقال 6 أشخاص لاتصالهم ببوزكر، حيث تم إخلاء سبيل ثلاثة منهم بعد الحصول على إفادتهم وفي الخامس عشر من الشهر نفسه قضت السلطات بحبس الإثنين الآخرين مع إخلاء سبيل مشتبه بهم وإخضاعهم للرقابة القضائية.

وخلال الموجة الثانية من التحقيقات في 8 يونيو 2022، أصدرت السلطات قرارات اعتقال بحق فكرت أكماك وأحمد تركان مومكوغلو وكامل متين وميميش أيتكين وعثمان تونجر ومصطفى لافنت جوكتاش وبولنت كوتسال وألتان بورا وتان درويش أوغلو.

وعقب إحالتهم للمحكمة يوم السبت تم إخلاء سبيل كل من بورا وتونجر وكوتسال ودرويش أوغلو مع منعهم من السفر.

ويقول محللون بأن ضباطا على صلة بتنظيم أرجنكون "الدولة العميقة" الإجرامي الإرهابي، تورطوا في اغتيال نجيب حبلميتوغلو، وهذه الخطوة تدل على أن أردوغان قد يعود إلى ملفات أرجنكون السابقة بعدما أغلقها في عام 2014 وفقا للتحالف الذي أنشأه الطرفان في ذلك الوقت واستمر دون انقطاع حتى وقت قريب.

وهذه الخطوة قد تستهدف الضغط على التنظيم الإجرامي لكي يستمر في الوقوف إلى جانب أردوغان وضمن دعمه في الانتخابات القادمة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية