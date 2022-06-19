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وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق للنار في أرمينيا

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وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق للنار في أرمينيا
Legion-Media Oleg Nikiforov
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قتل شخص وأصيب ستة آخرون بإطلاق للنار في قرية نيغافان بمنطقة أراغاتسوتن في أرمينيا على بعد 60 كم من العاصمة يريفان، إثر خلاف بين مؤيدي رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ومعارضيه.

وحسب موقع politik.am، فقد اشتبك أقارب ماتيوس أستريان النائب عن حزب العقد المدني الحاكم، وابن عم نائب حاكم مقاطعة أراغاتسوتن، إدغار بارفانيان، مع مجموعة من الشباب ثم فتحوا النار عليهم، بدعوى إهانتهم رئيس الوزراء باشينيان.

وأفاد موقع shamshyan.com بأن سبعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب حيث فارق أحدهم الحياة متأثرا بجروحه، فيما تم نقل جميع الجرحى لاحقا إلى يريفان.

المصدر: نوفوستي

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