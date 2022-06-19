الخارجية الصينية تفضح الدور الأمريكي ضد روسيا في أوكرانيا برسم كاريكاتوري (صورة)

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشانغ خه تشينغ، رسما كاريكاتوريا على حسابه في "تويتر"، يفضح دور الولايات المتحدة في تأجيج الوضع في أوكرانيا.

الرسم الذي حمل عنوان "إحياء الصراع الأبدي" يظهر فيه دب يجسد روسيا يقف على عتبة منزله.

وأمام المنزل صندوق يحترق مكتوب عليه "الأزمة الأوكرانية"، وخلف السياج يختبئ العم الأمريكي سام وبيديه عبوة وقود، يغذي بها الفتيل الممتد والمشتعل إلى الصندوق، لكي تبقى النار مشتعلة، وهو يبدو سعيدا جدا بهذا الدور.

Fueling endless conflict pic.twitter.com/hmwSo9gdHR — Zhang Heqing张和清 (@zhang_heqing) June 19, 2022

المصدر: نوفوستي