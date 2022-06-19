لوغانسك: القوات الأوكرانية أطلقت صاروخا باليستيا على بلدة خروشيا

أفاد متحدث قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بأن الجيش الأوكراني أطلق صاروخ "توشكا أو" على بلدة خروشيا في الجمهورية.

وأشار المتحدث أنه "تم إطلاق صاروخ واحد فقط"، دون ذكر المزيد من التفاصيل أو حجم الأضرار.

وقصف الجيش الأوكراني في وقت سابق حي كيروفسكي في ماكيفكا بضواحي مدينة دونيتسك، بـ8 قذائف من أسلحة يستخدمها حلف الناتو على المدينة.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن "الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية إلى كييف تستخدم ضد المدنيين في دونباس".

المصدر: RT