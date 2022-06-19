هبوط مقاتلات أمريكية في مقدونيا الشمالية

ذكرت مجلة "ميلتاري واتش" العسكرية أن مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" هبطت في مطار بتروفيك العسكري قرب مدينة إسكوبيه في مقدونيا الشمالية.

وقالت مصادر للصحيفة إنه 17 يونيو، هبطت مقاتلتان من طراز "إف-35" من الجيل الخامس تابعتان للحرس الوطني الأمريكي في مقدونيا الشمالية العضو في حلف "الناتو".

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وحسب الصحيفة المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد زودت المقاتلتان بصواريخ "جو- جو" موجهة من طراز "AIM-120".

وأشارت إلى أن هذه الرحلات للمقاتلات الأمريكية من هذه الفئة مع تزويدها بمثل هذه الصواريخ نادرة نسبيا.

واعتبرت المجلة أن نشر لقطات لهذه المقاتلات يعتبر "مؤشرا على الجهود المبذولة للإشارة إلى الخصم في أوقات التوتر الشديد وفي هذه الحالة مع روسيا".

المصدر: سبوتنيك