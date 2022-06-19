مجلس المقاومة الأفغاني مستعد للتفاوض مع طالبان
Legion-Media Hindustan Times
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أكد مجلس المقاومة الأفغاني أنه مستعد للتفاوض مع ممثلين عن طالبان لإيجاد مخرج من الوضع الحالي في البلاد.
وقال بيان المجلس وفق ما نقلت قناة 1TV الأفغانية إن مجلس المقاومة يفضل إخراج البلاد من الوضع السيئ الحالي والتفاوض مع طالبان وتشكيل حكومة انتقالية شاملة.
ويحتوي البيان على اقتراح بإنشاء جمهورية إسلامية برلمانية لامركزية في أفغانستان.
وأكد أنه إذا لم تقم حكومة طالبان بتشكيل حكومة انتقالية شاملة، فإن المقاومة المسلحة ستستمر.
وحسب البيان، فإن المجلس يسعى أيضا إلى إقامة علاقات مع المجتمع الدولي، للتعاون مع النشطاء السياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم.
المصدر: نوفوستي