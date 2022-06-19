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رئيس وزراء إثيوبيا: تأثير التغيرات المناخية على البلاد خطير

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رئيس وزراء إثيوبيا: تأثير التغيرات المناخية على البلاد خطير
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قيادة جهود حكومته في التوسع الأخضر لمكافحة آثار التغيرات المناخية، وسط تحذيرات من تعرض بلاده لآثار مناخية سلبية.

وقال أبي أحمد إن إثيوبيا ستواجه خطرا كبيرا بسبب التغيرات المناخية.

وأكد أن التوسع في المساحات الخضراء يمثل جزءا من مبادرة إثيوبيا الخضراء التي تهدف إلى مكافحة آثار التغيرات المناخية.

وتابع قائلا: "نقوم اليوم بزراعة الشتلات وغرس البذور.. ليس لدينا أدنى شك في أن الأجيال المقبلة ستجني ثمارها".

ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي حملة واسعة لزراعة 20 مليار شتلة في إثيوبيا خلال 4 سنوات ضمن مبادرة "الإرث الأخضر".

ونشرت محطة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، صورة ترصد أبي أحمد، أثناء زراعة إحدى الشتلات، ضمن حملات التوسع الأخضر في بلاده.

المصدر: "سبوتنيك" + محطة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية

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