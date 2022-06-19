رئيس وزراء إثيوبيا: تأثير التغيرات المناخية على البلاد خطير

يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قيادة جهود حكومته في التوسع الأخضر لمكافحة آثار التغيرات المناخية، وسط تحذيرات من تعرض بلاده لآثار مناخية سلبية.

وقال أبي أحمد إن إثيوبيا ستواجه خطرا كبيرا بسبب التغيرات المناخية.

وأكد أن التوسع في المساحات الخضراء يمثل جزءا من مبادرة إثيوبيا الخضراء التي تهدف إلى مكافحة آثار التغيرات المناخية.

وتابع قائلا: "نقوم اليوم بزراعة الشتلات وغرس البذور.. ليس لدينا أدنى شك في أن الأجيال المقبلة ستجني ثمارها".

ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي حملة واسعة لزراعة 20 مليار شتلة في إثيوبيا خلال 4 سنوات ضمن مبادرة "الإرث الأخضر".

ونشرت محطة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، صورة ترصد أبي أحمد، أثناء زراعة إحدى الشتلات، ضمن حملات التوسع الأخضر في بلاده.

“Ethiopia is gravely affected by the consequences of climate change. Our immediate and practical approach to address climate change in the green legacy initiative. While literally sowing the seeds today, we have no doubt these seeds will bear fruits across generations”-PM Abiy pic.twitter.com/Z4j4TOU3xw — EBC News (@ebczena) June 19, 2022

المصدر: "سبوتنيك" + محطة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية