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الجيش الإسرائيلي يكشف سبب انطلاق صافرات الإنذار في القدس وبلدات الجنوب

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الجيش الإسرائيلي يكشف سبب انطلاق صافرات الإنذار في القدس وبلدات الجنوب
Gettyimages.ru
الجيش الإسرائيلي يكشف سبب انطلاق دوي صافرات الإنذار في القدس وبلدات واقعة جنوبي البلاد
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أصدر الجيش الإسرائيلي مساء الأحد بيانا كشف فيه سبب انطلاق صافرات الإنذار في مدينة القدس وبلدات جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على "تويتر": "في أعقاب الإنذارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة في منطقة القدس وجنوب البلاد، على ما يبدو يدور الحديث عن عطل، والموضوع قيد التحقيق".

وأكد أنه لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سكان مدينة القدس أبلغوا عن سماعهم أصوات صفارات الإنذار في مناطق واسعة من المدينة.

وأكدت أن صافرات الإنذار قد سمعت بضوح، في مستوطنة نافيه يعقوب القريبة من بيت حنينا، الواقعة في مدينة القدس.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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