الجيش الإسرائيلي يدخل جرافة آلية تعمل عن بعد في الخدمة العسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، إدخال أول جرافة تعمل بجهاز تحكم عن بعد في الخدمة العسكرية، أطلق عليها اسم "الباندا".

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن "جرافة الباندا هي أداة هندسية فريدة يتم التحكم فيها عن بعد، والغرض منها هو السماح بنفس العمليات التي تقوم بها الجرافة العادية، ولكن دون تعريض الجنود للخطر".

واضاف أن "الباندا" هي أداة هندسية محمية، أو بعبارة أخرى أول روبوت على الأرض، وهي عبارة عن نظام آلي أرضي غير مأهول، يعتمد على جرافة لأداء المهام الهندسية.

المصدر: "معا"