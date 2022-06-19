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هيلاري كلينتون تستبعد خوض انتخابات 2024 الرئاسية

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هيلاري كلينتون تستبعد خوض انتخابات 2024 الرئاسية
Legion-Media Anthony Behar/Sipa USA
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون - أرشيف
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أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "هذا غير وارد".

وأضافت، أن "الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ينوي الترشح من الحزب الديمقراطي لولاية جديدة".

وتابعت: "سيكون من المدمر التنافس مع بايدن"، مشيرة إلى أنها "لا تستبعد مشاركة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن "بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024".

وأشار مقال في مجلة "المحافظ" الأمريكية، إلى أنه "من غير المرجح أن يتم انتخاب بايدن لولاية ثانية بسبب الشيخوخة والمشاكل الصحية".

المصدر: RT + "فاينانشال تايمز"

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