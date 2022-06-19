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الخزانة الأمريكية بصدد تعديل بعض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

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الخزانة الأمريكية بصدد تعديل بعض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية
Legion-Media MediaPunch
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن بعض الرسوم على البضائع من الصين قد يتم تعديلها لأن تطبيقها ليس له "غرض استراتيجي".

وقالت يلين في مقابلة مع قناة ABC: "نعترف جميعا أن الصين لديها ممارسات تجارية غير عادلة من المهم الاستجابة لها، لكن الرسوم الجمركية التي ورثناها ليس لها هدف استراتيجي دائما وتزيد التكاليف على المستهلكين فقط".

وأضافت: "لذلك فإننا نفكر في إعادة هيكلة بعض تلك الرسوم بحيث يكون لها معنى أكبر ولا تزيد العبء الغير ضروري".

المصدر: نوفوستي

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