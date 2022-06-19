الخزانة الأمريكية بصدد تعديل بعض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن بعض الرسوم على البضائع من الصين قد يتم تعديلها لأن تطبيقها ليس له "غرض استراتيجي".

وقالت يلين في مقابلة مع قناة ABC: "نعترف جميعا أن الصين لديها ممارسات تجارية غير عادلة من المهم الاستجابة لها، لكن الرسوم الجمركية التي ورثناها ليس لها هدف استراتيجي دائما وتزيد التكاليف على المستهلكين فقط".

وأضافت: "لذلك فإننا نفكر في إعادة هيكلة بعض تلك الرسوم بحيث يكون لها معنى أكبر ولا تزيد العبء الغير ضروري".

المصدر: نوفوستي