أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن القوات الجوية للبلاد بحاجة إلى زيادة عدد الطائرات المضادة للغواصات بواقع الثلث لمواجهة "عمليات التجسس الروسية" على الحدود.

وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إلى أن سلاح الجو يمتلك 9 طائرات دورية من طراز "P-8 بوسيدون"، حيث تبلغ تكلفة كل واحدة منها 120 مليون جنيه إسترليني (146.7 مليون دولار أمريكي)، وتستخدم هذه الطائرات أجهزة سونار للكشف عن الغواصات، كما يمكن تزويدها بـ129 جهاز سونار عائم، تبلغ تكلفة كل منها حوالي 5 آلاف جنيه إسترليني (6.1 ألف دولار أمريكي).

من جهته، قال المقدم بن ليفيسي، إن "روسيا وسعت بسرعة ترسانتها من الغواصات على مدى العقد الماضي".

وأضاف: "سيكون شراء 3 طائرات أخرى من الولايات المتحدة الآن أمرا اقتصاديا، كون منشآت الإنتاج في (بوينغ) تعمل بكامل طاقتها"، مستدركا أنه "على خلفية التضخم وارتفاع أسعار الطاقة اعترف بأن وزارة المالية عالقة في مصيدة أي فم تطعم".

بدوره، قال المقدم جيمس هندرسون، إن "روسيا استثمرت أكثر في البحرية ولديها غواصات جديدة، وهذا يشكل تهديدا لنا.. إنه أمر مخيف".

المصدر: "نوفوستي" + "تلغراف"