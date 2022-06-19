الأمريكيون يشعرون بالخجل من "رقصة" بايدن أمام الكنيسة

انتقد قراء موقع "نيويورك بوست" "رقصة" الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير الأمريكية.

وكتبت صحيفة "نيويورك بوست" أن قفزات بايدن كانت بمثابة رقصة بريطانية قديمة. وكان للقراء نفس الرأي.

وسأل أحدهم: "حسنا، هذه الرقصة المضحكة تدحض بشكل قاطع أي نظرية حول الخرف التدريجي لبايدن، أليس كذلك؟ أو ما الذي أراد أن يثبته لنا؟".

وأضاف آخر: "من الجيد أنه قام برقصة صغيرة! كنت قلقا من أنه كبير في السن، وعاجز وغير كفء، ولكن الآن، رأيت "رقصته الصغيرة"، والتي قام لها خصيصا بعد سقوطه عن الدراجة، وأدركت أن كل شيء على ما يرام".

وأشار أحدهم بسخرية: "هذا أسلوب جديد، القفز أو الركض. أعتقد أنه يحاول أن يوضح لنا مدى صحته وقابليته للحياة".

وقال آخر: "هذا محزن ومحرج للغاية بالنسبة للولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي