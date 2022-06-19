رئيس الاتحاد الإفريقي يؤيد موقف ماكرون تجاه روسيا

أيد رئيس السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ضرورة عدم السعي لإهانة روسيا، وشدد على ضرورة مواصلة المفاوضات معها.

وقال سال في مقابلة مع جورنال دو ديمانش الفرنسية: "نعم، الرئيس ماكرون يقول أشياء معقولة للغاية. سيظهر التاريخ أنه على حق. لا ينبغي أن يتصرف رئيس الدولة فقط بناء على العواطف. يجب أن يأخذ الحقائق في الحسبان".

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ولفت لضرورة مناقشة سلاسل توريد الحبوب والأسمدة إلى إفريقيا، والتي تم انتهاكها بسبب العقوبات ضد روسيا.

يذكر أن ماكي سال، في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا قال إن العقوبات الغربية ضد روسيا حرمت الدول الإفريقية من إيصال الحبوب والأسمدة إليها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع في قطاع الغذاء، ونادى بضرورة إزالة العقوبات عن الأسمدة والحبوب.

المصدر: نوفوستي