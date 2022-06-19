تسيبي ليفني تنشر صورة مع تركي الفيصل وتوجه رسالة إلى بايدن

نشرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، يوم الأحد، تغريدة على "تويتر"، أرفقتها بصورة جمعتها مع رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل آل سعود.

والصورة التي نشرتها المسؤولة الإسرائيلية السابقة من "منتدى باكو" في أذربيجان.

وقالت تسيبي ليفني: "أتطلع لزيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل والسعودية.. أتمنى النجاح للرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته".

With H.H Prince Turki Faisal al Soud. Looking forward to President Biden’s visit to Israel and Saudi Arabia. At Baku Forum of @NizamiGanjaviIC



בבאקו, עם הנסיך טורקי בן פייסל. בהצלחה לנשיא ביידן בביקורו בישראל ובערב הסעודית pic.twitter.com/fGllqGVjaV — ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) June 19, 2022

وأثار رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، في مقال له حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى السعودية، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت عنوان: "من يسكن ببيوت من زجاج عليه ألا يرمي الناس بالحجارة"، قال الأمير تركي الفيصل بمقاله في صحيفة "عرب نيوز": "تدور رقصة بين المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام حول زيارة مقترحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة السعودية".

المصدر: RT