اليونان.. إنقاذ مهاجرين في بحر إيجه

أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ أكثر من 100 مهاجر صباح الأحد قبالة جزيرة ميكونوس في بحر إيجه، بينما فقد أربعة آخرون.

وقال خفرالسواحل في بيان إن "عملية واسعة لإنقاذ مهاجرين بدأت ليل السبت على بعد حوالى 3 كلم من جنوب جزيرة ديلوس".

وأضاف: "حتى الآن، أنقذ 180 مهاجرا، بينما فقد أربعة بحسب أشخاص تم إنقاذهم"، وبين من أنقذوا 24 امرأة و21 طفلا، بينما نقل ثلاثة أشخاص إلى مركز صحي في ميكونوس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مهمة الإنقاذ كانت صعبة بسبب الرياح القوية.

وأوضح وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي في وقت سابق صباح الأحد على موقع "تويتر" إن ثمانية مهاجرين فقدوا وأنقذ 104 آخرون.

ودعا وزير الهجرة، تركيا الى بذل جهود أكبر"لحماية الأرواح والقضاء على شبكات التهريب".

وأفاد مصدر في وزارة الهجرة بأن تدفق المهاجرين خلال الأشهرالأربعة الأولى من هذا العام، تجاوز بنسبة 30 في المئة ما سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: أ ف ب