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ملياردير روسي يقاضي مصرف "كريديت سويس" بسبب خسارته 491 مليون يورو

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ملياردير روسي يقاضي مصرف
Legion-Media
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رفع الملياردير الروسي، فيتالي مالكين، دعوى قضائية ضد مصرف "كريديت سويس" لتعويضه عن خسائر بقيمة 500 مليون فرنك سويسري (491 مليون يورو) تسبب بخسارتها مستشار مالي سابق للبنك.

وأكد مقال نشرته صحيفة "سونتاغ تسايتونغ" أن مالكين، المقيم في موناكو والشريك التجاري السابق للملياردير ورئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا ايفانيشفيلي، كلف مكتب المحاماة الأمريكي كين إيمانويل بمقاضاة كريدي سويس في هذه القضية المتعلقة بالمستشار السابق باتريس ليسكودرون.

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في أواخر مارس، قررت المحكمة العليا في برمودا أن ايفانيشفيلي تكبد خسارة بقيمة 553 مليون دولار في استثمارات تمت من خلال شركة تابعة لكريدي سويس في برمودا بسبب سوء إدارة المستشار المالي.

وأعلن "كريدي سويس" نيته استئناف الحكم.

في عام 2015، قام "كريدي سويس" بفصل هذا المستشار الذي كان يعمل في جنيف، وفقا لوسائل الإعلام. وبعد مقاضاته في جنيف، أمرت المحكمة بسجنه خمس سنوات في 2018، وانتحر في 2020.

المصدر: ا ف ب

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