هبوط طائرة ركاب اضطراريا في الهند بعد حريق في محركها

أعلن في الهند أن طائرة متجهة إلى دلهي وعلى متنها 185 راكبا هبطت اضطراريا في مدينة باتنا شرقي الهند، بعد حريق في محركها الأيسر.

وتم إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة "سبايسجيت" للطيران المنخفضة التكلة.

وقال قاضي المنطقة شاندراشيخار سينغ للصحفيين "عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكان حريقا في الجناح الأيسر للطائرة وأبلغوا المسؤولين في المطار".

وأضاف سينغ "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 185 بأمان، وسبب الحريق مشكلة فنية يقوم الفريق الهندسي بفحصها".

وأكد أحد الركاب للصحفيين سماع ضجة كبيرة في الطائرة خلال الدقائق الـ15 التي أعقبت الإقلاع.

وقال باسيفيكا الذي لم يفصح عن اسمه كاملا إن "الطيار أعلن أن هناك مشكلة وأنه يتعين علينا العودة إلى باتنا... كان الأمر مخيفا جدا".

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن مصادر في مجال الطيران أن طائرا قد يكون تسبب بالحريق في المحرك.

وأثارت شركة الطيران مؤخرا الجدل، اذ فرضت عليها هيئة الطيران غرامة بلغت مليون روبية (12200 يورو) لتدريبها طيارين على طراز بوينغ 737 ماكس بواسطة جهاز معطل.

وفي أبريل، منعت السلطات 90 طيارا تابعين لـ"سبايسجيت" من التحليق بطائرات من طراز "ماكس"، قائلة إنهم لم يتلقوا تدريبا مناسبا، وفق وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: أ ف ب