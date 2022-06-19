الخزانة الأمريكية تقر بأنها لا تستطيع مواجهة التضخم

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في مقابلة مع شبكة ABC، إن السلطات الأمريكية لن تكون قادرة على خفض التضخم المرتفع في المستقبل القريب.

وأضافت يلين: "التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، من المهم أن ندرك أن الولايات المتحدة ليست الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي يعاني من ارتفاع التضخم. نراه في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وأسبابه عالمية".

واستبعدت يلين أن تختفي هذه العوامل على الفور، لكنها أعربت عن أملها في أن ينخفض ​​التضخم بمرور الوقت.

وأضافت يلين أنها تتوقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد الذي كان ينمو بوتيرة عالية جدا.

في نهاية مايو، تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981، وارتفعت أسعار البنزين في 10 يونيو فوق 5 دولارات للغالون لأول مرة في التاريخ.

ولم تحقق محاولات البيت الأبيض لمقاومة الاتجاهات السلبية في الاقتصاد نتائج ملموسة حتى الآن.

في الوقت نفسه، ألقى الرئيس جو بايدن باللوم على روسيا في الوضع الحالي ووصف ارتفاع الأسعار بـ"ضريبة بوتين على الغذاء والبنزين".

المصدر: نوفوستي