الشرطة الإيرانية توقف 120 شخصا لمشاركتهم في حفلة "غير قانونية"

أوقفت الشرطة الإيرانية 120 شخصا لـ"تناول الكحول" و"الرقص المختلط" أثناء حفلة "غير قانونية" نظمت في غابة في محافظة مازندران شمال إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، إن المحتفلين "أوقفوا من جانب الشرطة الآداب ورفعت دعوى قضائية".

وأضاف أكبري أن "الأفعال الجرمية" التي ارتكبت في غابة مدينة نيكا تتضمن خصوصا "تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصا مختلطا وعدم وضع الحجاب".

يلتقي الكثير من الإيرانيين الساعين إلى الهروب من فوضى الحياة في المدينة، في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.

لكن بحسب الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979، ينبغي على النساء وضع الحجاب. يسمح فقط للمواطنين غير المسلمين بتناول الكحول في إطار مراسم دينية، بينما يمنع الرقص مع الجنس الآخر.

في أبريل، أوقفت الشرطة الإيرانية ثلاث نساء بعد نشر فيديو عبر الانترنت يظهرن فيه وهن يرقصن في مقبرة.

والرقص مع شخص من الجنس نفسه ليس جرما في إيران لكن الخبراء القضائيين يؤكدون أنه يمكن ملاحقة شخص يرقص في العلن أو في فيديو منشور على الانترنت بطريقة تعتبر مخلة بالآداب العامة.

المصدر: أ ف ب