مستخدمو الإنترنت يتحدثون عن "الغرابة" في صور زيلينسكي وماكرون

يناقش مستخدمو الإنترنت بقوة وإسهاب لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبدا للكثيرين، بعد نشر صورة الرئيس الأوكراني وهو يتعانق بالأحضان مع نظيره الفرنسي، أن زيلينسكي يشعر براحة أكبر في صحبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكتب أحد المستخدمين معلقا على صورة: "الحرج يبدو على زيلينسكي".

ووافق معلق آخر على ذلك قائلا: "هذه الصورة التي رأيتها يبدو فيها زيلينسكي أكثر قلقا، من كل صوره الأخرى خلال الأشهر الأربعة من الصراع".

ولاحظ معلق ثالث أن "زيلينسكي يرفض عناق ماكرون، وينظر بعيدا أثناء المصافحة. وهذا يدل على الكثير".

وقال مستخدم آخر: "ما عليك سوى إلقاء نظرة على لغة جسد زيلينسكي، لكي تتحقق من السياسي الذي يفضل رؤيته".

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وخلص أحد المستخدمين إلى القول: "بالطبع يحب زيلينسكي بوريس، وقد أعطاه بوريس للتو شيكا بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني".

المصدر: نوفوستي