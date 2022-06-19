رئيسي مستقبلا توكايف: نتفق مع كازاخستان على أن التواجد الأجنبي في المنطقة لا يخلق الأمن

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "العلاقات مع دول المنطقة لاسيما الدول المحيطة ببحر قزوين تعتبر ضمن أولويات سياسة طهران الخارجية".

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وجاءت تصريحات رئيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخي، قاسم جومارت توكايف، في قصر سعد آباد بطهران، عقب توقيع مسؤولي البلدين على 9 مذكرات تفاهم في مختلف المجالات،

وقال إبراهيم رئيسي: "نتفق مع كازاخستان على أن التواجد الأجنبي في المنطقة لا يخلق الأمن، ونتفق مع كازاخستان عاى أن حل المشاكل الإقليمية يأتي من خلال مسؤولي المنطقة وشعوب المنطقة"، متابعا: "نتفق مع كازاخستان حول عدد من القضايا الإقليمية لاسيما في الشأن الافغاني، حيث نعتقد ضرورة تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد بمشارة جميع التيارات".

وأشار إلى أن "حجم التجارة بين إيران وكازاخستان زاد بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاث الماضية، ويمكن أن يصل إلى 3 مليارات دولار كخطوة أولية".

وأضاف رئيسي: "تواجد الأجانب يفاقم مشاكل المنطقة ولا يساعد في حلها".

وأردف الرئيس الإيراني: "أرحب بدعوة نظيري الكازاخي لزيارة كازاخستان وسوف أزورها عندما تتوفر الظروف".

من جهته، قال قاسم جومارت توكايف: "قررنا السماح للمواطنين الإيرانيين بالدخول إلى كازاخستان بدون تأشيرة لمدة 14 يوما".

وأوضح توكايف قائلا: "لدينا تعاون جيد مع إيران في مختلف المجالات لا سيما الثقافية والدولية والنقل.. وناقشنا اليوم قضايا مهمة جدا".

المصدر: RT